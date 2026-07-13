Aumento a empleados públicos: Gobierno comunica cuándo hará el depósito

El Ministerio de Hacienda anunció que depositará hoy lunes el aumento salarial a los funcionarios públicos registrados en el Sistema Integra I, excepto a los del Ministerio de Educación Pública, quienes lo recibirán en el cuarto trimestre del año, cuando concluyan los ajustes al Sistema Integra II.

Hacienda aclaró que, debido a un incidente en el Sistema Integra I, quienes tuvieron algún ascenso, descenso o recalificación entre diciembre 2018 y marzo 2023, verán reflejado el monto de sus anualidades en la segunda quincena de julio, y no en el depósito de hoy.

El incremento será de ¢10 mil para quienes tengan salario compuesto. Quienes ganen entre ¢287.000 hasta ¢514.600 inclusive, recibirán ¢10 mil adicionales; los que perciban entre ¢514.601 y ¢534.050, recibirán un incremento gradual según lo indicado en el decreto N°45515-H-PLAN.

“Garantizamos a las y los funcionarios que no recibirán el monto de estas anualidades en esta quincena, que les serán depositadas el 28 de julio, según lo establece el calendario de pagos de la Tesorería Nacional. Ninguna persona perderá los montos que legítimamente le corresponden”, aseguró Luis Antonio Molina, viceministro de Egresos.