Aumentan salario mínimo en Venezuela

Caracas (AFP) La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el jueves un aumento salarial de 26% para aplicar al llamado “ingreso mínimo integral” que lo eleva de $190 a $240 mensuales, el primer ajuste tras la caída de Nicolás Maduro. El llamado “ingreso mínimo” consiste en un esquema de bonificaciones que no repercute en beneficios salariales, además del sueldo mínimo que equivale a unos 30 centavos de dólar.

El gobierno echa mano de bonos indexados para mejorar los ingresos de los trabajadores que cobran el salario mínimo más bajo de la región, congelado desde hace cuatro años y carcomido por una muy elevada y crónica inflación.

“El primer anuncio que quiero hacer es que el ingreso mínimo integral alcanzará el equivalente a $240. Debo resaltar que es el aumento más importante en los últimos años. No habíamos tenido un incremento que nos permitiera tener este nivel”, indicó Rodríguez, sin ofrecer detalles.

El nuevo ingreso, no obstante, queda muy por debajo de los $677 que, según estimaciones privadas, cuesta la canasta alimentaria básica para una familia de cinco personas.

Rodríguez, quien asumió la presidencia del país tras la captura del mandatario Nicolás Maduro en una operación estadounidense en enero, había prometido un aumento salarial “responsable”.

Aplausos y gritos de celebración resonaron entre los varios miles de chavistas que se congregaron en Caracas al término de una “peregrinación” para exigir el cese de las sanciones contra Venezuela.

Aunque también se divisaron caras largas, murmullos entre dientes.

“No era lo que esperaba, pero vamos hacia más”, se consuela Yeisi Romero, manifestante de 44 años. Rodríguez “lo está haciendo bien, lo primero es lo primero, aumentar un poco el sueldo”, dijo a la AFP.

La mandataria también anunció un aumento de las pensiones a $70 mensuales.

El aumento se produce en un contexto de temor en los sindicatos a una reforma de la actual ley del trabajo que impulsó el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).