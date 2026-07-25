Aumentan evacuaciones por incendios en Europa

Villamanta (AFP) Decenas de miles de personas fueron evacuadas por los incendios en el suroeste de Francia y cerca de la capital de España, donde dos grandes fuegos en el oeste de Madrid podrían unirse en un solo frente y agravar todavía más la situación.

Al menos 63 mil personas debieron ser evacuadas o se encontraban confinadas en la región de Madrid por el “peor incendio de la historia” en la zona, anunció la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

“La previsión es que continúe el viento y que, por lo tanto, hasta la noche el incendio pueda continuar avanzando”, afirmó el delegado del gobierno regional, Fran Martín Aguirre. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto visitar la zona el sábado por la mañana.

Los bomberos luchan este viernes para impedir la confluencia de los diferentes focos de fuego, aunque sin éxito.

Ahora el temor es que el incendio en la región de Madrid (que quemó 6 mil hectáreas) y otro en la provincia vecina de Castilla y León (9 mil hectáreas arrasadas) se unan. El consejero regional de Medio Ambiente, Carlos Novillo, dijo que el incendio en suroeste de la región se encuentra en su “momento álgido” y que “está ya fuera de capacidad de extinción”.

Por su parte, la Guardia Civil detuvo a una persona y otra está siendo investigada como posibles autores del incendio en Castilla y León.