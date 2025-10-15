La cantidad de denuncias por hurtos en gimnasios ha aumentado, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Warren Campos, jefe de la Sección de Hurtos del OIJ, y José Solano, jefe de la Unidad de Investigación, detallaron que los delincuentes se enfocan en las pertenencias que los usuarios dejan en los casilleros.

“Recientemente ha incrementado el hurto de pertenencias dentro de los casilleros de los gimnasios. Las personas llegan a hacer ejercicio y los delincuentes aprovechan para abrir los casilleros y sustraer sus pertenencias”, explicó Solano.

Mientras que en 2020 se registraron nueve denuncias, para septiembre de 2025 la cifra alcanzó los 50 casos.

San José lidera la lista con 28 denuncias este año, y en los últimos cinco años ha concentrado el 60% de los casos a nivel nacional.

Los delincuentes buscan principalmente tarjetas bancarias, dinero en efectivo y artículos electrónicos que los usuarios guardan en los casilleros durante su rutina de ejercicio.

“Además del perjuicio por el hurto de bienes como teléfonos o dispositivos electrónicos, los delincuentes también sustraen billeteras con tarjetas bancarias, las cuales utilizan para cometer estafas informáticas”, agregó.

Locales comerciales

Este mismo patrón de robo en casilleros también se presenta en locales comerciales, como supermercados, donde los clientes guardan sus pertenencias, según el OIJ.

Las bandas se organizan para engañar en supermercados y otros negocios. Simulan guardar pertenencias, pero en realidad buscan abrir casilleros y robar lo que hay dentro.

“En tiendas de ropa de marcas reconocidas, los delincuentes utilizan dispositivos o bolsos recubiertos con materiales especiales que impiden que los pines de seguridad de la ropa activen los sensores. Mientras uno distrae al dependiente, otro sustrae las pertenencias sin que se den cuenta”, afirmó.

Modus operandi

• Los delincuentes aprovechan cuando las personas asisten a ejercitarse, a menudo en la madrugada o en la noche después de finalizar sus labores

• El hurto ocurre al sustraer las pertenencias de los ofendidos que se encuentran dentro de los casilleros de los gimnasios

• Muchos gimnasios poseen casilleros, pero son los mismos usuarios los encargados de colocar un dispositivo de seguridad (como un candado o un llavín), que en caso de que los usuarios no los coloquen, permite a los delincuentes abrirlos fácilmente

• Los ladrones ingresan al gimnasio únicamente para sustraer las pertenencias

Estafas informáticas

El perjuicio de este delito se incrementa debido a que, además del hurto de los bienes, los delincuentes aprovechan para realizar estafas informáticas:

• Utilizan las tarjetas bancarias robadas en comercios para realizar transferencias electrónicas

• Si roban el teléfono celular, realizan transferencias vía Sinpe Móvil a otras personas, aumentando así el perjuicio económico

• Los delincuentes ejecutan las transacciones bancarias en minutos después de ocurrido el hurto

Medidas preventivas para negocios

• Cámaras de Vigilancia: Es importante tener cámaras de vigilancia y colocarlas en un punto estratégico que permita observar a las personas que ingresan al local. Se debe medir la claridad para evitar que la luz exterior afecte la nitidez de la grabación, y la calidad de la imagen es clave para la investigación

• Atención al Cliente / Malicia: Los encargados de los comercios deben identificar a las personas sospechosas y no perderlas de vista

• Simulación de Distracción: Los delincuentes ingresan a veces simulando estar hablando por teléfono, pero los dependientes, por respeto, no los abordan, y los ladrones aprovechan para robar mientras el personal los pierde de vista