Un total de cinco homicidios se registraron en la última semana en el cantón de Quepos, situación que estaría relacionada con enfrentamientos entre organizaciones delictivas.

Así lo confirmó el ministro de Seguridad, Mario Zamora, tras una consulta de Diario Extra sobre un doble asesinato.

“Tenemos una operación de reforzamiento en San José que ha coincidido con la disminución de homicidios en la periferia de la capital, lamentablemente hay una traslación de la actividad criminal al Pacífico, específicamente en Quepos”, dijo.

El caso más reciente ocurrió en La Paquita de Quepos, donde una pareja murió tras una balacera. El objetivo aparente era un hombre de apellidos Rojas Badilla, de 26 años, quien tenía un amplio historial judicial por portación ilegal de arma permitida, amenazas agravadas y homicidio.

Durante el ataque, una mujer de apellidos Rodríguez Mora, de 28 años, que no tenía vínculos con Rojas, también resultó herida y falleció en el lugar.

El tiroteo se produjo en un taller mecánico, donde dos sujetos llegaron en motocicleta y dispararon indiscriminadamente.

“Observamos el tema de ajustes de cuentas con personas que incluso tenían antecedentes penales, que hacen ver la relación con los grupos criminales, por eso nos estamos apoyando con la sección de homicidios del OIJ”, agregó.

Días antes, otras tres personas fueron asesinadas en una casa que posteriormente fue incendiada. Dos de las víctimas aparecieron dentro del inmueble con heridas de bala, mientras que la tercera fue abatida en la calle al intentar escapar.

Fuentes policiales y judiciales indicaron que este último hecho sería un ajuste de cuentas vinculado a disputas entre grupos criminales que operan en la zona.