Washington. (AFP)- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció haber prolongado 90 días la tregua arancelaria con China, horas antes de que expirara.

Para incentivar el combate al tráfico de fentanilo Trump aplicó a los productos chinos un arancel del 10%, además del existente antes del 1 de enero. Añadió un 20% por los llamados aranceles “recíprocos” a principios de abril.

Ante las represalias de China, las dos potencias mundiales entraron en una escalada que llevó a subir aranceles hasta el 125% para los productos estadounidenses y al 145% para los chinos, antes de llegar a un acuerdo en mayo en Ginebra para volver al 10% para uno y al 30% para el otro respectivamente.

Desde entonces, delegaciones de Estados Unidos y de China se reunieron en Londres y en Estocolmo para intentar mantener la tregua.

Cuando faltaban cuatro horas para que expirara el 12 de agosto, Trump publicó un mensaje en su red Truth Social en el que afirma haber firmado “un decreto que extenderá la suspensión arancelaria a China por 90 días más”.

“China sigue tomando medidas significativas para remediar los acuerdos comerciales no recíprocos y atender las preocupaciones de Estados Unidos en materia económica y de seguridad nacional”, se lee en la orden ejecutiva presidencial.

Los elementos del acuerdo “permanecerán sin cambios”, precisó Trump en Truth Social.

Casi al mismo tiempo, la agencia de noticias estatal china Xinhua publicó un comunicado conjunto de las conversaciones en Estocolmo, en el que se afirmaba que extendería su parte de la tregua.