Guanacaste Aeropuerto reportó un aumento de 4.499 pasajeros en viajes domésticos entre enero y agosto del presente año. En total, la cifra asciende a 36 mil personas.

“Este crecimiento en el número de pasajeros de vuelos domésticos es un reflejo del dinamismo que vive la región y confirma que Guanacaste se consolida como un destino clave dentro de Costa Rica. La oferta de rutas que brindan Sansa y Green Airways amplía la movilidad positiva y la conectividad nacional, además fortalece las oportunidades turísticas y económicas para la región”, destacó César Jaramillo, gerente general de Guanacaste Aeropuerto.

El aeropuerto indicó que Sansa Airlines y Green Airways son las aerolíneas encargadas de ofrecer vuelos a destinos estratégicos como San José, Nosara, Quepos, Cóbano y La Fortuna, para facilitar el acceso a diversas zonas turísticas del país.

“La cobertura de rutas de Guanacaste Aeropuerto garantiza una conectividad amplia y eficiente para todos los viajeros dentro de Costa Rica y contribuye al fortalecimiento de su rol como referente para el turismo, nacional e internacional, y la movilidad de pasajeros”, agregaron.