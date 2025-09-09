Los comentarios de los costarricenses en redes sociales hacia la figura del presidente Rodrigo Chaves muestran un estado de polarización, con un 42% de opiniones favorables frente a un 40% de negativas.

Así lo reveló el Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina, donde se destaca que, a pesar del balance positivo y del aumento en comparación con el reporte publicado en julio, la percepción de los cibernautas sigue siendo parcializada.

“Las valoraciones positivas hacia Chaves se vinculan con su comparecencia en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, cambios en el gabinete y giras por Guanacaste y Limón. Las críticas se originaron en solicitudes judiciales, procesos en tribunales y videos virales polémicos”, detalla el informe.

Las transmisiones de Casa Presidencial continúan siendo un recurso clave para sostener la narrativa oficial. La del 30 de julio de 2025, en medio de rumores de una posible renuncia presidencial y tras anunciarse ajustes en el gabinete, se convirtió en la más vista de la administración al registrar 337.048 reproducciones en apenas 48 horas.

“El presidente mantiene un ligero balance a su favor que prácticamente permitiría decir que, al menos en digital, reafirma que es una figura que tiende a polarizar, es decir, gente que está a favor suyo y gente que está en contra suya”, señaló el politólogo Sergio Araya.

En contraste, el resto del Poder Ejecutivo enfrenta un escenario más adverso: apenas un 23% de valoración positiva contra un 52% de opiniones negativas.

“En este reporte sí se ve una diferencia abismal a favor de las opiniones negativas con respecto a las que son positivas, y esto también muestra el desgaste lógico del gobierno. Pareciera que la figura del presidente se ciñe en torno a él, esto le permite mantenerse a flote pese a la caída en la valoración de su gobierno”, subrayó Araya.

Además, el estudio señala que las tensiones entre el Ejecutivo y la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa y la Contraloría marcaron la discusión digital.

También revela que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) cerró el trimestre con la imagen más positiva, mientras que la Fiscalía General recibió la peor valoración.