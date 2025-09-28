AFP- Al menos cuatro personas murieron y varias más resultaron heridas luego del ataque de un hombre armado contra una iglesia mormona en Míchigan, norte de Estados Unidos, donde el edificio también fue incendiado, dijeron las autoridades.

Según la policía estatal, el tirador primero embistió la iglesia con su vehículo antes de abrir fuego con un rifle de asalto, y luego incendió el edificio.

El sospechoso, Thomas Jacob Sanford, de 40 años, fue abatido por las fuerzas del orden ocho minutos después de comenzado el ataque, informaron autoridades.

El jefe de la policía de Grand Blanc, William Renye, afirmó que, además de los dos fallecidos anunciados luego del ataque, se recuperaron “un par de cuerpos más” entre los escombros de la iglesia incendiada, y que las labores de búsqueda continúan.

Fotografía: AFP

“Esto eleva el total de víctimas a cuatro”, añadió.

Más temprano, el funcionario dijo que ocho personas resultaron gravemente heridas, una de ellas en estado crítico a última hora de la tarde.

Periodistas de la AFP en la ciudad vecina de Burton, de donde era originario Sanford, notaron gran presencia policial fuera de la casa del presunto atacante.

Fotografía: AFP

Fotos del lugar mostraron el vehículo aparentemente conducido por el atacante hacia un lado del edificio, con dos banderas estadounidenses en la parte trasera.

– “Cientos de personas” –

Renye declaró que el sospechoso condujo su vehículo por la puerta principal de la iglesia a eso de las 10:25 horas locales y luego comenzó a disparar contra las personas adentro con un rifle de asalto.

En ese momento, había “cientos de personas dentro de la iglesia” en el servicio religioso, dijo.

Imágenes del lugar mostraban a socorristas llevando a personas en camillas y una gran columna de humo oscuro salir de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, reducida a cenizas.

“Mi esposo escuchó a personas gritar”, dijo a la AFP Dobbie Horkey, que vive a menos de 200 metros de la iglesia.

“Escuché disparos. Todos regresamos a nuestras casas y esperamos. Luego llegaron las ambulancias (…) y nos dijeron que el atacante había sido neutralizado (…) y ahora, el humo se ha extendido por todas partes”.

Fotografía: AFP

– “Acto cobarde y criminal” –

El jefe del FBI, Kash Patel, dijo que agentes de la policía federal ya se encuentran en el lugar.

“La violencia en un lugar de culto es un acto cobarde y criminal. Nuestras oraciones están con las víctimas y sus familias”, declaró Patel en X.

El agente especial del FBI, Reuben Coleman, informó en conferencia de prensa que el FBI ya lideraba la investigación y consideraba el ataque “como un acto de violencia dirigida.

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó el tiroteo de “horrendo”.

Fotografía: AFP

“Este parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos de Estados Unidos”, escribió en su plataforma Truth Social. “¡Esta epidemia de violencia en nuestro país debe cesar inmediatamente!”, añadió.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, comentó en X que “una violencia de este tipo en un lugar de culto es impactante y aterradora”, e invitó a unirse a sus oraciones “por las víctimas de esta terrible tragedia”.

Estados Unidos ha experimentado un claro aumento de la violencia política en los últimos años, incluido el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk el 10 de septiembre.

Tras el asesinato de Kirk, y sin conocer inmediatamente el móvil, la derecha trumpista acusó rápidamente a la izquierda de ser responsable del clima de violencia política que reina en el país y habló de “terrorismo interno” de izquierda.