La inédita renuncia de alcaldes para adherirse al oficialismo sigue en aumento. Con las recientes salidas, este fin de semana, de los cantones de Monteverde y Guatuso, el “rodriguismo” suma ya 12 incorporaciones provenientes de gobiernos locales.

Según el analista político Mario Quirós, no existen registros de una oleada tan amplia de apoyo, motivada principalmente por el interés de obtener más beneficios para los cantones mediante una mayor cercanía con el Ejecutivo y, eventualmente, con el Poder Legislativo.

“Yo no recuerdo una renuncia de alcaldes tan grande para sumarse a un proyecto político o un partido distinto al por el que fueron electos. Hay que decirlo también que en la mayoría de los casos se utilizaron como vehículos, pero que tampoco son partidos que tengan una estructura nacional pesada.

Por lo que ahora buscan tener espacio en un proyecto que tenga mayor proyección que aquel del partido por el que fueron electos y al que le vean posibilidad de éxito a nivel presidencial e incluso a nivel de diputados”, subrayó Quirós.

La primera en aplicar esta medida fue Margoth Mora, alcaldesa de Buenos Aires, quien en 2024 dejó el Partido Liberación Nacional (PLN) para sumarse al movimiento oficialista.

Poco después, se volvió habitual que, conforme el mandatario realizaba giras, el líder municipal anunciara su cambio durante la conferencia de prensa frente al presidente.

“Estoy renunciando al partido del cual salí y estoy tomando la decisión firme de apoyar y adherirme completamente al gobierno de la República. Señor presidente, cuente con mi apoyo para continuar adelante”, expresó Nelson Umaña, alcalde de Acosta y exmilitante del PLN.

¿De qué agrupaciones renuncian más?

El partido más afectado por este fenómeno es la Unidad Social Cristiana (PUSC), que suma tres bajas: Rafael Navarro de Coto Brus, Carlos Sequeira de Guatuso y María Jiménez de San Ramón.

“En los últimos tiempos, he experimentado una marcada falta de respaldo por parte de las estructuras del partido, lo que ha limitado significativamente nuestra capacidad de impulsar y ejecutar proyectos relevantes para la comunidad”, justificó Jiménez en su carta de salida.

Otra agrupación que también perdió alcaldes fue Unidos Podemos, liderado por la exministra de la Presidencia y actual candidata Natalia Díaz. De sus filas salieron Martín Vargas, de Turrubares, y Anna Matarrita McCalla, de Limón, esta última muy cercana a la actual administración.

“Estas renuncias suman en términos de percepción de fuerza política, pero su impacto en votos reales tendrá que ser medido más adelante cuando veamos si esa estructura local realmente movilizó en favor del oficialismo”, puntualizó Quirós.



¿Cómo se interpretan las salidas?



Laura Fernández Candidata oficialista “Este apoyo se basa en propuestas de fortalecimiento al régimen municipal que hemos ido construyendo en equipo. Extiendo una cordial invitación a otros alcaldes que se quieran sumar más adelante a nuestra campaña”.

Pilar Cisneros Jefa de la fracción oficialista “Excelente, es esperable. Ellos saben que este es un Gobierno que trabaja por el país y no por banderas partidarias. Buscan apoyo gubernamental para mejorar la calidad de vida de su gente”.