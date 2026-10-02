Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

El mercado laboral costarricense sumó 20 mil personas desempleadas en el último año, al mismo tiempo que generó 22 mil puestos de trabajo, según la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), correspondiente al trimestre móvil junio-julio-agosto de 2026.

Las mayores pérdidas de puestos de trabajo se concentraron en actividades vinculadas con la industria manufacturera, que registró 30 mil empleos menos; comunicación y otros servicios, con una reducción de 25 mil; e intermediación financiera y seguros, que perdió 19 mil puestos.

“No estamos viendo una caída generalizada en el empleo, pero sí en algunos sectores. Esta tendencia del empleo tiende a reflejar un poco la desaceleración económica que se está observando en Costa Rica durante 2026, tanto en zonas francas como en parte del régimen definitivo, y también se refleja en el consumo de los hogares”, explicó el economista Daniel Ortiz.

En contraste, comercio y reparación generaron 48 mil empleos adicionales; enseñanza y salud aumentaron en 34 mil, mientras que transporte y almacenamiento incorporaron 23 mil puestos.

El crecimiento de la fuerza laboral explica parte del comportamiento simultáneo del empleo y el desempleo. En el último año, 42 mil personas adicionales se incorporaron al mercado laboral, una cantidad superior a los nuevos empleos generados.

“Tenemos un mercado laboral más grande. Por tanto, de todas las personas que se sumaron al mercado de trabajo, alrededor de la mitad consiguieron empleo y alrededor de la otra mitad se sumaron al desempleo”, comentó Roxana Morales, economista.

Morales señaló que los cambios también están relacionados con el perfil de los puestos de trabajo que se generan y desaparecen, con una reducción de empleos dirigidos a personas con menor nivel de calificación.

La cantidad de personas desempleadas llegó a 157 mil en el trimestre junio-julio-agosto de 2026. Cerca del 80% de quienes se sumaron al desempleo fueron hombres, y casi la totalidad de las personas que ingresaron a esa condición contaba con experiencia laboral previa.

Morales comentó que el perfil de quienes ingresaron al desempleo también presenta características particulares. El 56% tenía entre 35 y 44 años, mientras que el 63% contaba con primaria completa y el 23% tenía estudios universitarios sin título.

Además, aumentó el empleo asalariado y de empleadores, mientras disminuyó el trabajo por cuenta propia. Por sector institucional, se registró una pérdida neta de empleo privado y un incremento en el empleo público durante el periodo analizado.

La tasa de desempleo se ubicó en 6,7% en junio-julio-agosto de 2026, mientras que la tasa de ocupación fue de 50,8%, equivalente a 2,18 millones de personas ocupadas. La tasa neta de participación alcanzó el 54,4%.

David Loaiza Cabalceta

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Foto: Mauricio Aguilar

Recuadro

Balance de empleo

Variación interanual de las personas ocupadas según la actividad económica:

Agropecuario: +6.566

Manufactura: -29.857

Construcción: -6.855

Comercio: +47.942

Transporte: +23.117

Hoteles y restaurantes: +2.243

Intermediación financiera: -18.650

Enseñanza y salud: +33.835

Comunicación y servicios: -25.427

Fuente: INEC