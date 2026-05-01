Los incendios generados en vehículos inquietan a los miembros del Cuerpo de Bomberos ya que estos casos se han venido dando constantemente.

Según el último corte realizado por la institución, la cifra de casos atendidos por esta causa ya alcanza la cifra de 228, un número considerable para cerrar los primeros cuatro meses del año.

“Es una cifra que ha ido en aumento, en estas situaciones el usuario del vehículo toma decisiones que no son correctas, como modificaciones caseras o reparaciones que se hacen sin verificar y, si queda alguna fuga o algún problema que no se trata como debe ser, termina derivando en estos incendios”, dijo Warner Rodríguez, miembro de Bomberos y Capitán de la Estación Metropolitana Norte a Grupo Extra.

Si interpretamos esta cifra, podemos tener un promedio de casi dos incendios por día en todo tipo de vehículos.

Bomberos registró 228 casos en los primeros 4 meses del año. Foto: Randall Sandoval

Los expertos instan a los propietarios a que no dejen las revisiones y mantenimientos para lo último. Eso podría evitar una tragedia.

“Una conducción responsable es clave para nuestra seguridad y la de los vehículos. Recomiendo evitar aceleraciones y frenadas bruscas, así como no recargar el vehículo para no sobrecargar el motor. Sin dejar de lado el estar pendiente del estado de las llantas y del aceite, que son puntos básicos”, manifestó Randall Agüero, experto automotriz.

La Ley de Tránsito (9078) que está vigente en nuestro país indica que es obligación de los conductores de automotores portar un extintor especial, el cual debe estar incluido en el kit de seguridad vial.

En caso de no cumplir con esto, se deberá pagar una multa de ¢26.000.