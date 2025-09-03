Un menor que regresaba de la escuela Marcelino García Flamenco, en San José, habría sido víctima de un intento de engaño por parte de un adulto mayor, quien le pidió su celular para cambiarlo por otro dentro de un sobre de manila que no estaba en buen estado.

Al percatarse de la situación, el menor recuperó el sobre y corrió a refugiarse en una pulpería cercana, según informó la Policía Municipal de San José.

El sujeto lo persiguió e incluso ingresó al comercio exigiendo que el niño entregara los teléfonos, sin embargo, los propietarios del local defendieron al menor y solicitaron ayuda a la policía municipal.

Las autoridades revisaron cámaras de seguridad de un local cercano, donde quedó grabado el sospechoso.

Estas imágenes ya fueron presentadas ante la autoridad judicial, con el objetivo de que el sospechoso sea plenamente identificado, ubicado y procesado.

El cuerpo policial indicó que se visitará el centro educativo para impartir charlas a los estudiantes. El objetivo es prevenir este tipo de incidentes, enseñar a los niños cómo reaccionar si un desconocido con conductas extrañas los aborda.