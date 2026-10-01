Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Mientras la administración de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reduce la crisis salarial a un registro de 482 funcionarios con retrasos severos, los datos del Colegio de Enfermeras de Costa Rica (CECR) y los informes de la propia Auditoría Interna desmienten a las autoridades, exponiendo la falta de información consolidada sobre la dimensión real del problema.

La discrepancia sobre las cifras fue confirmada durante la sesión 9614 de la Junta Directiva de la CCSS, donde se demostró que solo en el Hospital México había al menos 800 funcionarios con problemas de pago.

Incluso, el auditor interno de la Caja, Olger Sánchez, reconoció ante los directivos la dificultad para construir datos precisos,.

“En este caso tengo que señalar que ha sido difícil construir estos datos y creo que es uno de los primeros consejos que daríamos a la dirección del CIPE: la necesidad de establecer reporterías con datos que sean confiables para que nos permita no solo a la Auditoría, sino a esta junta directiva y al resto de la administración activa tener datos concretos y precisos sobre funcionarios que no están recibiendo oportunamente su salario”.

Fijan plazos clave

Ante este panorama, el órgano directivo de la institución otorgó un plazo de 15 días a la administración para entregar un informe ejecutivo con la cuantificación real de afectados desagregada por centro de trabajo, además de autorizar 482 plazas temporales de contingencia para regularizar los pagos pendientes antes del cierre de octubre

“El servicio de enfermería es trascendental, pero es complejo, es complejo dada la mutabilidad y la variabilidad que presenta el personal de enfermería y el cual requiere precisamente de una serie de acciones adicionales al resto de los grupos ocupacionales a nivel institucional”, explicó Sánchez.

En el seno de la sesión, el directivo Eduardo Rodríguez recalcó que el pago oportuno del salario es un estándar innegociable:

“El estándar mínimo de una compañía es pagar los salarios a tiempo, eso es un estándar que no es flexible y yo quiero ser muy rigoroso para que sea excelente, no que sea bueno, es que sea excelente y eso es lo que nosotros como directivas tenemos que exigir siempre”.

Además, organizaciones como el Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae) aseguraron tras la huelga del 17 de setiembre, que solo en el Hospital México existen 1.600 gestiones pendientes en el área de enfermería y advirtieron con convocar a un paro indefinido si no se regularizan los salarios en octubre para no afectar el cálculo del aguinaldo

Colegio documenta 714 casos

Frente a la versión oficial, el Colegio de Enfermeras de Costa Rica (CECR) presentó los resultados de su campaña “La vida no espera”, documentando 714 reportes individuales de personal de enfermería con sueldos atrasados o incompletos, donde el 83% corresponde a mujeres y 8 de cada 10 sufren atrasos de dos meses o más.

“Lo que nos preocupa no es determinar quién tiene el dato exacto. Lo verdaderamente preocupante es que todavía no exista una cifra institucional consolidada que permita conocer cuántas personas tienen pagos pendientes, qué se les adeuda y desde cuándo. El Colegio cuenta hoy con 714 reportes que deben ser contrastados uno por uno con los registros de la Caja para que se paguen a la mayor brevedad, ya que nadie trabaja de gratis”, explicó Gabriel Guido, presidente del órgano.

El representante resalta que no se está hablando solamente de “un sistema informático o de una cifra”, sino de “personas que ya trabajaron y que tienen derecho a recibir su salario de manera completa y oportuna”.