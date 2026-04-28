Auditoría pone bajo la lupa 119 nombramientos en el Congreso

Una auditoría interna sobre nombramientos de personal en la Asamblea Legislativa expuso que, entre marzo de 2023 y setiembre de 2025, se nombró al menos a 119 personas en puestos administrativos sin tomar en cuenta los mecanismos establecidos.

A la vez, se constató el traslado de 56 funcionarios provenientes de puestos de confianza de fracciones políticas, incluidos asesores de los miembros del Directorio Legislativo, hacia plazas administrativas de nivel profesional, jefatura y gerenciales.

Asimismo, se identificaron 38 casos de “nuevo ingreso” en los que los nombramientos recayeron en personas sin vínculo laboral previo con el Congreso o que mantenían una relación ad honorem, es decir, de forma voluntaria.

A criterio de la auditoría, en poder de Grupo Extra, esos nombramientos se realizaron sin concursos ni evidencia que acreditara la experiencia, los conocimientos o las habilidades técnicas.

“Estos movimientos se realizaron sin procesos de concurso ni evidencia formal que permita acreditar la experiencia, los conocimientos o las competencias específicas requeridas para el ingreso al régimen de carrera”, señala la auditoría.

Este medio consultó a la Gerencia General de la Asamblea Legislativa, pero esta instancia aseguró que no se referirá al tema.

El informe detalla que se verificaron ascensos interinos en puestos de nivel gerencial sin mecanismos de publicidad, lo que, a su criterio, también debilita el sistema de control interno.

A la vez, hace hincapié en posibles conflictos de interés. La auditoría mencionó el nombramiento interino en un cargo de nivel gerencial administrativo de una persona que desempeñaba un cargo de confianza para una fracción política y mantenía un vínculo de afinidad con una diputada integrante del Directorio Legislativo.

Esto expone, a criterio del informe, un riesgo relevante de conflicto de interés y “posible tráfico de influencias”.

La diputada oficialista Ada Acuña consideró que la próxima Asamblea Legislativa tendrá entre sus retos corregir los errores que la auditoría expuso.

Acuña señaló el año pasado presuntos nombramientos irregulares y posibles conflictos de interés, por lo que presentó una denuncia ante la Procuraduría de la Ética Pública.

La vicepresidenta del Directorio Legislativo, Vanessa Castro, aseguró que desconoce el fondo del informe, pero consideró que todos los nombramientos deben estar ajustados a derecho.

Falta de planes de jubilación

La auditoría menciona que, hasta setiembre de 2025, el Congreso no disponía de un plan de empleo público, pese a que el plazo legal para su formulación venció en marzo de 2024.

El informe expone que el Congreso tampoco identifica a las personas próximas a jubilarse, lo que deriva en la falta de un plan de sucesión para cargos críticos.

Según la auditoría, actualmente existen esquemas contrarios a los principios de mérito, igualdad y transparencia en el reclutamiento y selección de personal, “lo que puede desencadenar vicios de nulidad, comprometer la legalidad de nombramientos subsiguientes y constituirse en delitos funcionales, generando riesgos de invalidez en los actos administrativos y eventuales responsabilidades administrativas”, refiere el informe.

La auditoría recomendó, entre otras cosas, revisar los nombramientos y reasignaciones de cargos de jefatura y gerencia, así como gestionar los conflictos de interés. A la vez, se deberá establecer, en un plazo máximo de tres meses, un registro de elegibles para nombramientos interinos basado en evaluaciones por competencias.

Los resultados preliminares del informe se remitieron a la diputada Gloria Navas, segunda secretaria del Directorio Legislativo, instancia que posteriormente envió sus observaciones. Según la auditoría, estas no desvirtúan los hallazgos.

“Lo que sugeriría para este nuevo directorio que va a ser completamente del oficialismo, es acatar esas sugerencias que está haciendo la auditoría y que se cumplan. Hay requisitos para los concursos, entonces que se cumplan”, dijo el diputado oficialista, Manuel Morales, quien fue segundo secretario del Directorio Legislativo entre 2023 y 2024.

Ada Acuña Diputada oficialista

“Estamos ante una serie de falencias muy importantes y creo que se corregirán con la nueva administración de la Asamblea Legislativa”.







