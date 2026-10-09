Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

La Auditoría Interna de la Municipalidad de San José solicitó las grabaciones y registros de ingreso al Concejo Municipal, esto tras darse a conocer la visita del extraditable “Juan Carlos” Tam al inmueble, donde habría hablado con un regidor sobre el remate del Redondel de Zapote.

Así lo confirmó el director ejecutivo de Auditoría, Israel Barrantes, quien remitió una serie de oficios a diversos funcionarios municipales a cargo de la seguridad del Concejo Municipal.

“Sírvase remitir una copia íntegra de las grabaciones captadas por las cámaras internas del Edificio Tomás López del Corral (Concejo Municipal), correspondientes al día 29 de septiembre de 2026, específicamente en el período comprendido entre las 15:00 y las 19:00 horas”, señala uno de los documentos.

En total, los oficios fueron remitidos a Marcelo Solano, director de Seguridad Ciudadana; Carlo Montero, de la Sección de Seguridad Electrónica; y Rafael González, presidente del Concejo Municipal de San José.

“Dichas grabaciones se solicitan con la finalidad de verificar y documentar los movimientos de ingreso y salida de personas al interior del inmueble durante el intervalo señalado”, detalló la Auditoría Interna.

La solicitud se da tras el ingreso del extraditable tico-oriental Goubin Tam Zhang, conocido como “Juan Carlos”, el 29 de septiembre al Concejo Municipal, tal y como consta en la boleta de ingreso N°. 7056, en la que se detalla que ingreso a visitar a un regidor independiente.

Tam fue detenido tan solo tres días después de dicha conversación, el viernes 2 de octubre, esto tras ser requerido por Estados Unidos por aparentes vínculos con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, así como por trasiego internacional de droga.

A la solicitud de la Auditoría se suma un oficio enviado desde la Presidencia del Concejo Municipal, donde también se solicitan los registros de ingreso al edificio desde el 28 de septiembre al 2 de octubre, esto con el objetivo de comprobar si el extraditable asistió en más de una ocasión a visitas de despachos de los regidores.