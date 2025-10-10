Una auditoría interna del Colegio de Abogados resume una serie de hechos que indican que la decisión de rebajar la nota de incorporación podría ser ilegal, según el informe.

La Junta Directiva avaló la reducción de la calificación mínima para aprobar el examen de excelencia académica, bajándola de 80 a 70 puntos, y aplicó la medida de forma retroactiva.

Esta decisión permitió que miles de abogados se incorporaran al Colegio en los últimos meses.

Marilyn Arias, abogada que ha cuestionado la disminución de la nota, solicitó una auditoría interna.

El informe resultante detalla posibles actos de ilegalidad en los acuerdos de la Junta Directiva, ya que, al parecer, la decisión debió ser tomada por la Asamblea General. José Guillermo Silesky, auditor interno del Colegio de Abogados, elaboró el informe. Antes de que se aprobara la medida, la vicepresidenta de la Junta, Rosibel Jara, advirtió que el acuerdo podría ser ilegal. Por ello, propuso convocar a la Asamblea General para que el gremio decidiera sobre la modificación de la nota del examen de incorporación.

“El acuerdo en cuestión está relacionado con la disminución de la nota de 80 a 70, con un alcance retroactivo de diez años. La señora vicepresidenta consideró que estos acuerdos son ilegales”, señala el documento. Además, el Comité para el Examen de Excelencia Académica y la asesoría legal del Colegio han indicado que la nota mínima de 80 fue aprobada por la Asamblea General, por lo que cualquier modificación debía pasar por ese mismo órgano. La auditoría interna concluyó que la Junta Directiva excedió sus competencias al tomar esta decisión.

“Como se puede observar, no existe ninguna atribución que permita a un órgano de gobierno intervenir directamente en la modificación de la nota del examen de excelencia académica”, indica el informe. Diario Extra solicitó una reacción al Colegio de Abogados sobre los hallazgos de la auditoría interna, pero hasta el cierre de edición no se había recibido respuesta por parte de la institución.