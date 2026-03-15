Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Un análisis efectuado por el Colegio de Abogados encontró que los pagos a profesores durante los años 2024 y 2025 superaron el presupuesto en más de ₡15 millones.

El Colegio indicó en una publicación en redes sociales que el monto total pagado a profesores fue de ₡147.5 millones, mientras que el presupuesto aprobado para ese rubro era de ₡132.4 millones, lo que significa un exceso de ₡15 millones.

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Además, un solo profesor recibió ₡20.3 millones, equivalente a casi el 14 % del presupuesto total destinado a docencia.

Aunque en este periodo participaron más de 30 profesores, un grupo de cinco docentes recibió más de ₡50 millones en conjunto; mientras que 10 profesionales concentraron más de ₡78 millones, es decir, más del 53 % del presupuesto.

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Ante esta situación, el Colegio de Abogados anunció las siguientes medidas: