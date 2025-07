Los rumores sobre la salida de Keylor Navas del Newell’s se acrecentaron luego de no ser convocado en el partido de los leprosos de este domingo ante el Independiente Rivadavia, presuntamente por un malestar estomacal.

Ante esto, las reacciones desde Argentina no se hicieron esperar. El periodista Marcelo Lamberti explotó contra el poco compromiso que tiene el arquero nacional.

En el partido de este domingo, al Navas no ser convocado, el Newell’s carecía de un tercer arquero, por lo que tuvieron que echar de la mano del delantero Darío Benedetto como portero suplente, algo que primeramente el periodista dejó claro que no podía ser.

Después vino el fuego, afirmando que Newell’s es más grande que cualquier jugador.

“Newell’s es mucho más que Keylor Navas, es mucho más. Si Keylor Navas se quiere ir, tendrá que pagar lo que vale, si no paga lo que vale, que se quede, ¿no quiera atajar? se quedará en Bella Vista. La historia rica de Newell’s no se construyó con Keylor Navas, la construyeron los Martino, los Bielsa, los Scoponi, y tantos otros, Keylor Navas no es nada en la historia de Newell’s.“