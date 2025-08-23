Los diputados de la comisión especial que analiza el levantamiento de inmunidad al presidente Rodrigo Chaves avanzaron hacia el informe final que marcará la pauta a seguir en el Congreso para decidir sobre el fuero del mandatario.

Tras una audiencia que se prolongó por varias horas, los legisladores escucharon los argumentos de defensa presentados por Chaves y por su abogado, José Miguel Villalobos.

“Nos pareció revelador no solo por lo que se dijo, sino también por lo que no se quiso decir, las preguntas que fueron evadidas, las situaciones que no fueron reflejadas y explicadas que vienen del expediente que estamos analizando”, señaló la diputada frenteamplista Rocío Alfaro.

Aunque la comparecencia de hoy representa uno de los pasos más relevantes del proceso, los congresistas deberán profundizar en el planteamiento del Ministerio Público sobre los supuestos vínculos que constan en el expediente y que involucrarían al presidente.

El oficialismo, en cambio, sostiene que tanto las pruebas como el procedimiento carecen de fundamento y reiteró que se trata de una “persecución política” contra un gobernante con menos de nueve meses en el cargo.

José Miguel Villalobos, defensor de Chaves, también cuestionó la forma en que los diputados conducen el proceso. A su criterio, existen errores en la interpretación del mecanismo constitucional para levantar el fuero a un miembro de los supremos poderes de la República.

“El Congreso es una especie de parlante de la Fiscalía y solo funciona como una comisión de aplausos. ¿Por qué se acusa a don Rodrigo? La palabra ‘chineos’ no la dijo el presidente, la dijo Bulgarelli.

Andrea Álvarez PLN “Para mí era muy importante la comparecencia de hoy, porque es parte del proceso que nos corresponde por eso lo dije en varias ocasiones, fui amplia en que los señalados hicieran ampliamente su derecho de defensa, al igual que los otros invitados, el expediente es un insumo más”.

Rocío Alfaro Frente Amplio “El señor presidente reconoció algunos elementos, como que Bulgarelli efectivamente incurrió en un delito y esto nos da luces al respecto de las derivaciones de ese delito, entre ellas las relaciones que se establecen con otras personas de Casa Presidencial y con Federico Cruz (Choreco)”.

José Miguel Villalobos Abogado del presidente “Solicitamos que cuando nos den acceso a los documentos del expediente, nuevamente podamos volver a asistir con el tiempo disponible para referirme a eso. Es el fiscal el que trae al debate jurídico político el tema del criterio de oportunidad, así que tendrá que presentarlos”.