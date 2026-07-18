Audiencia del caso “Riverside” no tiene horario establecido

A 22 días del inicio de la audiencia de solicitud de medidas cautelares del caso “Riverside”, el proceso continúa sin una fecha definida para concluir y con sesiones sujetas a la disponibilidad del auditorio del Poder Judicial, en San José, donde se instaló de forma temporal el Juzgado Penal de Limón.

La diligencia judicial analiza la petición del Ministerio Público para imponer medidas cautelares contra los sospechosos vinculados a la presunta estructura criminal relacionada con el extraditado Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”. Actualmente, 38 personas permanecen detenidas, mientras que otras 15 participan de manera remota.

El abogado Mario Quesada, defensor en este proceso judicial, afirmó que, pese a las más de tres semanas de audiencia, la Fiscalía aún no concluye la exposición de los argumentos que sustentan su solicitud. Según el jurista, uno de los factores que ha prolongado el proceso es que el Ministerio Público ha dedicado gran parte de las sesiones a la lectura de cientos de folios del expediente, situación que, a su criterio, contradice el principio de oralidad establecido en el Código Procesal Penal, el cual busca que las partes expongan sus alegatos de forma concreta y ágil.

Quesada también señaló que el desarrollo de la audiencia ha requerido ajustes para garantizar derechos básicos de los imputados, entre ellos el contacto con sus familiares, los tiempos de descanso, la alimentación y condiciones mínimas de higiene antes de ingresar a las sesiones.

A estos factores se suma la disponibilidad del auditorio del Poder Judicial, que también alberga otras actividades institucionales, por lo que las audiencias se realizan en horarios diferenciados y sujetos a los espacios disponibles.

La utilización del recinto también está condicionada por otras actividades institucionales, entre ellas la aplicación de exámenes del Organismo de Investigación Judicial, la realización de un Foro Nacional contra el Narcotráfico y las pruebas de la Judicatura, lo que ha obligado a modificar continuamente el cronograma de las audiencias.

Hasta el momento, no existe una fecha definida para que concluya la audiencia. Una vez que el Ministerio Público finalice su exposición, corresponderá el turno a las defensas de los imputados para presentar sus alegatos ante el juez.