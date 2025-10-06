El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó detalles sobre el macabro hallazgo de un cuerpo en San Gabriel de Aserrí.

Según destacaron las autoridades, la alerta del caso ingresó a la 1:27 p.m.

Reportan que vecinos de la zona habrían encontrado el cuerpo en un cafetal, por lo que posteriormente dieron aviso a las autoridades.

El OIJ destacó que se trataría de un hombre, pero debido a las condiciones en las que se encontró el cuerpo no ha sido posible identificarlo.

“Su cuerpo se encontraba mutilado y parcialmente quemado con signos de tortura y heridas con arma blanca”, confirmó el OIJ.

El fallecido fue remitido a la morgue judicial para que se le realice la respectiva autopsia.

El caso continúa en investigación para esclarecer los hechos y dar con él/los sospechosos.