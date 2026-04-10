Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Una mujer de aproximadamente 61 años falleció la mañana de este viernes tras un atropello ocurrido en Oreamuno de Cartago.

De acuerdo con información de la Cruz Roja Costarricense, la emergencia fue reportada a las 5:40 a.m., 500 metros al este del MaxiPalí de la zona.

En el lugar se atendió un incidente que involucró el atropello de la víctima y la colisión de 3 vehículos.

“Se nos refiere que hay un atropello y una colisión de 3 vehículos”, confirmó Cruz Roja.

Los socorristas desplazaron 2 ambulancias y, al llegar, declararon sin signos vitales a la mujer

Además, valoraron a 3 personas más, quienes eran los conductores de los vehículos involucrados, pero no requirieron traslado a un centro médico.

La escena quedó bajo custodia de las autoridades policiales para las investigaciones correspondientes.