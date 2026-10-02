Atropello múltiple frente al CAR: Confirman estado de las víctimas

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La Cruz Roja Costarricense confirmó el balance de atención médica tras el atropello múltiple registrado sobre la Ruta 27, específicamente frente al Centro de Alto Rendimiento (CAR).
De acuerdo con el reporte oficial emitido por el personal paramédico que abordó la escena, el hecho dejó un saldo final de 3 personas valoradas en el sitio:
Para la atención de esta emergencia, la Benemérita movilizó 3 ambulancias.
En el lugar, las autoridades de Tránsito mantienen la regulación de la vía mientras se investiga la dinámica del accidente.