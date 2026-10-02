Atropello múltiple frente al CAR: Confirman estado de las víctimas

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

La Cruz Roja Costarricense confirmó el balance de atención médica tras el atropello múltiple registrado sobre la Ruta 27, específicamente frente al Centro de Alto Rendimiento (CAR).

De acuerdo con el reporte oficial emitido por el personal paramédico que abordó la escena, el hecho dejó un saldo final de 3 personas valoradas en el sitio:

Un hombre de aproximadamente 40 años: Presentaba lesiones múltiples de gravedad. Los socorristas procedieron con su estabilización inmediata y lo trasladaron en condición crítica hacia un centro médico.

Presentaba lesiones múltiples de gravedad. Los socorristas procedieron con su estabilización inmediata y lo trasladaron en condición crítica hacia un centro médico. Una mujer (entre 35 y 40 años): Categorizada en condición estable, pero trasladada al hospital para una valoración médica preventiva.

Categorizada en condición estable, pero trasladada al hospital para una valoración médica preventiva. Un hombre (entre 35 y 40 años): Abordado en condición estable en la escena; no requirió traslado inmediato a un centro hospitalario.

Para la atención de esta emergencia, la Benemérita movilizó 3 ambulancias.

En el lugar, las autoridades de Tránsito mantienen la regulación de la vía mientras se investiga la dinámica del accidente.