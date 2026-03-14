Una menor de 4 años falleció atropellada por un camión en San Ramón de Alajuela la mañana de este sábado mientras caminaba con su abuelo.

El reporte preliminar de los hechos indicó que se trató de una colisión que terminó en el atropello de estas dos personas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio más detalles de lo ocurrido e indicaron que el camión se encontraba detenido, por lo que estas dos personas intentaron cruzar y fue en ese momento donde se produjo el accidente que acabó con la vida de la menor.

Fotografía cortesía Bomberos

Las autoridades informaron que al chofer se la aplicó la alcoholemia, la cual dio negativa.

Al adulto, quien quedó prensado por el vehículo pesado, se le identificó de apellido Ramírez, de 70 años, fue trasladado en condición delicada al centro médico.