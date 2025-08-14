Un hombre adulto fue atropellado la mañana de este jueves 14 de agosto en el sector de Moravia en San José.

Así lo informó la Cruz Roja Costarricense, quienes destacan que recibieron la alerta a las 5:28 a.m.

La víctima habría sido atropellado por un vehículo liviano que transitaba en la zona.

Al llegar a la escena, la Cruz Roja lo aborda politraumado y se traslada crítico al Hospital Calderón Guardia.

Para la atención de la emergencia, la Cruz Roja movilizó una unidad avanzada.