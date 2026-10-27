Atropello deja una persona fallecida en Esparza

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Un accidente reportado la noche de este martes en Paraíso de Esparza dejó una persona fallecida tras ser atropellada.

El hecho se presentó después del Hotel Las Palmas; según información preliminar, la Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia y declaró fallecida a la víctima en el lugar, un hombre de aproximadamente 30 años.

De acuerdo con los datos compartidos, el vehículo involucrado sería un automóvil gris, que aparentemente presentaría daños en la parte frontal.

Se solicita a quienes observen un vehículo con estas características y daños recientes, informen a las autoridades policiales. Cualquier dato podría ser importante para esclarecer lo sucedido.

La noticia se encuentra en desarrollo.

Con información de Isaí Díaz, corresponsal de la zona.