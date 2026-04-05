Un hombre de 68 años, de apellido Esquivel, resultó gravemente herido la mañana de este domingo tras ser atropellado en el sector de Aguas Zarcas, en San Carlos, sobre la ruta 140.

El incidente se registró alrededor de las 10:40 a. m., cuando por razones que aún no están claras, el adulto mayor fue impactado por un vehículo en circunstancias que serán investigadas por las autoridades.

Al lugar se desplazaron socorristas de la Cruz Roja Costarricense, quienes brindaron atención prehospitalaria al paciente en el sitio.

Debido a la gravedad de las lesiones, el hombre fue trasladado en condición crítica a la clínica local de Aguas Zarcas y posteriormente remitido al Hospital San Carlos para recibir atención especializada.

Las causas del atropello permanecen bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes.

Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.