El Organismo Investigación Judicial (OIJ) solicita colaboración de la ciudadanía para individualizar los vehículos que se observan en la grabación y así poder identificar a las personas que los conducían, ya que figuran como sospechosos del delito de Homicidio Culposo.

Los hechos ocurrieron en el 8 de setiembre del 2024 a las 4:45 a.m. en Talamanca en Limón, cuando en apariencia un vehículo tipo sedan atropelló a un peatón que iba caminando por la calle, al parecer lo dejó tirado en vía pública y se dio a la fuga.

Con relación vehículo tipo buseta, destacan que se le requiere para determinar si el chofer o acompañantes pudieron observar la dinámica del incidente.

Vehículo #1: Automóvil tipo Sedan color gris.

Vehículo #2: Buseta.

Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.