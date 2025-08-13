Una adulta mayor fue víctima de un atropello la noche del martes en el sector de San Rafael de Alajuela.

Así lo informó la Cruz Roja Costarricense, quienes destacan que recibieron el reporte del hecho a las 9:33 p.m.

Según destacan las autoridades, la mujer adulta mayor habría sido atropellada por un vehículo liviano que circulaba por la zona.

Al llegar a la escena, la Cruz Roja aborda a la mujer de 71 años y la traslada en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela.

Para la atención de la emergencia, Cruz Roja movilizó una unidad básica