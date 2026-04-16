Atropella a hombre y huye: OIJ busca a este carro

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar un vehículo involucrado en un caso de lesiones culposas ocurrido en San José.

De acuerdo con el reporte, los hechos se registraron el 14 de febrero de 2026, a eso de las 2:14 p.m., en el sector de Urbanización Jardines, en Vásquez de Coronado, donde en apariencia un hombre fue atropellado.

Tras el incidente, el conductor del vehículo se dio a la fuga, por lo que las autoridades buscan identificar tanto el automotor como a la persona que lo manejaba.

El vehículo requerido es un pick-up doble cabina, color gris, el cual quedó grabado en video, material clave para la investigación.

El OIJ solicita que cualquier información sea reportada de forma confidencial al 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.