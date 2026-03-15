Atropella a hombre y huye caminando en San Carlos

Un sujeto atropelló a un hombre en La Vega de Florencia, en San Carlos, y huyó caminando la noche del sábado.
El hecho ocurrió alrededor de las 9:40 p.m., cuando, por razones que aún se investigan, la víctima identificada con el apellido Gaitán, de 44 años y de nacionalidad nicaragüense, fue impactado por un vehículo.
Según la información preliminar, el carro involucrado es un pickup Toyota blanco, aparentemente alquilado.
Tras el atropello, el conductor abandonó el vehículo en el sitio y huyó a pie, por lo que su identidad aún no ha sido determinada.
Al lugar se desplazaron unidades de la Cruz Roja Costarricense, quienes declararon a la víctima fallecida en el sitio.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hicieron cargo de la escena y mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del atropello y dar con el responsable.
Con información del corresponsal Edgar Chinchilla.