Atropella a hombre y huye caminando en San Carlos

Un sujeto atropelló a un hombre en La Vega de Florencia, en San Carlos, y huyó caminando la noche del sábado.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:40 p.m., cuando, por razones que aún se investigan, la víctima identificada con el apellido Gaitán, de 44 años y de nacionalidad nicaragüense, fue impactado por un vehículo.

Video: corresponsal Edgar Chinchilla

Según la información preliminar, el carro involucrado es un pickup Toyota blanco, aparentemente alquilado.

Tras el atropello, el conductor abandonó el vehículo en el sitio y huyó a pie, por lo que su identidad aún no ha sido determinada.

Foto: Corresponsal Edgar Chinchilla

Al lugar se desplazaron unidades de la Cruz Roja Costarricense, quienes declararon a la víctima fallecida en el sitio.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hicieron cargo de la escena y mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del atropello y dar con el responsable.

Con información del corresponsal Edgar Chinchilla.