El aumento de la criminalidad y los homicidios que se registra en lo que va del año en Heredia es alarmante, según explicó Mario Arias, experto en temas de delincuencia organizada y anticorrupción.

Declaró a Diario Extra que existe una lucha de territorios entre la banda “Los Congos”, que trabaja para Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, con otros grupos locales.

Hasta la fecha esta provincia contabiliza al menos 14 asesinatos, más del doble registrado a la misma fecha de 2024 y uno más en comparación con 2023, considerado por las autoridades policiales como el año más violento en la historia de Costa Rica, pues las muertes dolosas llegaron a 905.

“El alarmante repunte de homicidios en Santa Bárbara en 2025 revela una transformación abrupta en la dinámica criminal del cantón, vinculada a una reconfiguración de la gobernanza criminal o a violentas disputas por el control territorial”, explicó.

Asimismo, añadió que la prevalencia del sicariato es un modus operandi característico de los conflictos entre grupos del crimen organizado y refuerza la hipótesis de una escalada en la lucha por el dominio de actividades ilícitas en la zona.

“Es previsible que estos crímenes se concentren en las cercanías de Santa Bárbara, aunque este patrón podría replicarse en otros cantones cercanos donde operan estructuras criminales en conflicto”, detalló.

En relación con lo mencionado por el especialista se debe indicar que en la última semana dos personas han sido asesinadas de manera violenta. La más reciente de estas muertes sucedió a plena luz del día en un supermercado en ese cantón herediano.

En el video de una cámara de vigilancia de un comercio se observa que dos hombres vestidos de negro llegan en una motocicleta y disparan en múltiples ocasiones contra la víctima, quien en su intento por repeler evadir los proyectiles ingresa al parqueo del establecimiento.

Se aprecia cómo un repartidor de alimentos, con el fin de no ser impactado, debió resguardarse detrás de su propio carro.

Por su parte, una mujer que prefirió mantenerse en el anonimato para evitar represalias indicó que al momento de los hechos ella y otras personas se escondieron dentro del local comercial.

“Yo iba entrando al supermercado cuando se escucharon varios disparos muy fuertes, lo que acatamos a hacer las personas que estábamos ahí fue resguardarnos en el supermercado, incluso yo tiré el celular porque pensé que era un asalto”, narró.

Fuentes policiales detallaron a este medio que en apariencia la víctima no era de la zona y habría dejado a su hijo en una escuela privada, pero no se percató que lo seguían, por lo que trató de ingresar al súper, sin embargo, no le dio tiempo para escapar de los pistoleros.

Escuela y Ebáis cerca

A 100 metros de la escena del crimen está la Escuela Tranquilino Sáenz Rojas, por lo que justo cuando se produjo la balacera muchas madres llegaron a dejar a sus hijos.

“Estábamos en la escuela dejando a los chiquitos, por lo que nos asustamos mucho, incluso nos dejaron resguardarnos dentro. Después nos dimos cuenta de que fue un ajusticiamiento”, comentó una madre de familia.

Otra vecina aseguró que unos minutos antes estuvo en el establecimiento comercial y al llegar a su casa escuchó las detonaciones.

“Yo llegué a la casa, sonó algo y me dijo mi esposo: ‘Eso fue un arma’. Yo le dije: ‘No puede ser porque yo acabo de estar ahí’. Fue algo muy impactante porque están cerca la escuela y el Ebáis”, relató. Los médicos del Ebáis acudieron en auxilio de esta persona, pero ya no tenía signos vitales, por lo que la declararon fallecida en el lugar.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recolectaron al menos 15 casquillos y llevaron el vehículo a Medicatura Forense, levantaron el cuerpo y lo trasladaron a la Morgue Judicial.

A este homicidio se suma el del viernes, cuando un hombre de apellido Rodríguez y 42 años fue asesinado en su vivienda, en Santa Bárbara. Al parecer dos sujetos llegaron en una moto, ingresaron a la propiedad y le dispararon en varias ocasiones.

Extraoficialmente trascendió que recibió 15 impactos de bala y al parecer pertenecía a una banda liderada por un hombre conocido como “El Congo”, que presuntamente opera en Heredia.

Fuentes policiales indicaron que este caso, como algunos otros ejecutados durante este mes en dicha provincia, corresponde a una lucha por territorios para la venta de estupefacientes.

De acuerdo con Arias, estos homicidios, más que una forma de castigo legal para estos grupos, reflejan la consolidación de una gobernanza criminal paralela, donde la vida y la muerte quedan supeditadas a las reglas impuestas por estos grupos que se disputan el control territorial y económico.

Este rotativo consultó a Randall Zúñiga, director del OIJ, sobre esta problemática que enfrenta Heredia y confirmó que se trata de lucha por territorios.

“Lo que tenemos es una disputa interna en Guararí, así como la influencia de bandas del sur de San José, Jacó y Oriente de la GAM básicamente, no en toda la provincia, solo en un centro de población del cantón central, al menos de dos grupos. Los Myrie son originarios de Heredia y se fueron a guerrear al sur de la capital”, detalló.



Vecinos opinan

Miguel Rosales “Nos sentimos inseguros por el tema de los homicidios. Tengo a mi bebé, debo viajar a mi trabajo y no me quedo tranquilo cuando salgo. La policía debería tener más presencia en esta zona”.

Agustín Hernández “Estoy muy asustado. Tengo 20 años de estar pirateando y nunca había visto tantos homicidios aquí. Tenemos como 15 días que vemos al menos dos casos. Queremos más oficiales y patrullas”.