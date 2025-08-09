El lanzamiento de la tarjeta recargable para autobuses deberá esperar unos meses más, ya que, según confirmó el Banco Central de Costa Rica (BCCR), ya no llegará para este mes de agosto.

El dispositivo, que pretende facilitar el uso de pagos digitales en el transporte público, aún se encuentra en fase de desarrollo, pues se deben afinar detalles de cómo facilitar su recarga y saldo.

“Estamos trabajando con los bancos públicos, que son los que tienen estas redes de tiendas de barrios y de pulperías para poder venderlas ahí, y que sean fáciles de adquirir”, señaló Carlos Melegatti, director de la División de Sistemas de Pago del BCCR.

El funcionario destacó que se pretende utilizar los Puntos Tucán del Banco de Costa Rica (BCR), los BN Servicios del Banco Nacional (BN), así como los Puntos BP del Banco Popular (BP).

“Ya la tarjeta la tenemos diseñada y está todo perfecto, ahora es venderla y preparar los sistemas de venta que los bancos le ponen a los comercios locales”, agregó Melegatti.

El encargado del Sistema de Pago Electrónico en Transporte Público (Sinpe-TP) agregó a Diario Extra que se espera el lanzamiento oficial antes de que finalice el 2025.

Recargas serán por Sinpe Móvil

Una de las novedades que destacó Melegatti es que, como parte de los retos que han ido resolviendo, las tarjetas recargables funcionarán como una cuenta de Sinpe Móvil, es decir, contarán con un número asociado para que los costarricenses puedan agregar saldo a las cuentas.

“La tarjeta va a salir con un número similar al de teléfono, que se llama alias, y entonces tenemos a todos los bancos trabajando en que esta pueda ser cargada desde cualquier punto”, especificó.

Además, para que los usuarios puedan ver el saldo actualizado y las rebajas por pago de pasajes, el BCCR se encuentra desarrollando una aplicación llamada Sinpe-TP Pasajero, desde donde se podrán controlar dichas transacciones.

“Cuando al pasajero le den esa tarjeta, deberá asociarla a la app nuestra para que no solo le dé todo el detalle de los viajes y los pagos que ha hecho, sino que también pueda consultar el saldo, y vea si se puede subir al autobús”, afirmó.

Actualmente, 50 empresas de autobús, principalmente dentro del Gran Área Metropolitana (GAM), cuentan con el modelo de pago electrónico.