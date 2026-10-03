Atrasan discusión para regular plataformas de transporte

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Pese a las manifestaciones del transporte público, la oposición de los conductores de aplicaciones y las mesas de trabajo convocadas por el Poder Ejecutivo y Legislativo, la votación del proyecto para regular las plataformas de transporte quedará atrasada hasta finales del 2026 o inicios del 2027.

Así lo aseguró Gilbert Ureña, representante del sector taxista, quien señaló que el texto se mantiene en lista de espera para el periodo extraordinario dentro de la Asamblea Legislativa, es decir, se verá entre noviembre del 2026 y abril del 2027.

“El dictamen positivo se dio hace como un mes en la Comisión de Gobierno y Administración, en este momento ocupa el lugar número 73 en el plenario legislativo para darle primer debate. Solamente podría conocerse en este mes de octubre si se cuenta con la voluntad de 38 diputados que lo metan con una moción para ponerlo en los primeros lugares”, relató Ureña a Grupo Extra.

Y es que, tras dos años de haber ingresado el proyecto a la Asamblea Legislativa, el proyecto empezó de cero en agosto del 2026 tras aprobarse un texto nuevo, el cual fue el originalmente presentado por el Poder Ejecutivo.

“No fue sino con esta administración que en sesiones extraordinarias se convocó por parte de la señora doña Laura Fernández, esto junto al ministro y viceministro de la Presidencia, así como el ministro de Obras Públicas y Transportes, por lo que pudimos meter algunas mociones que nos interesaban para el proyecto”, agregó el representante de la fuerza roja.

El 29 de julio de este año, el texto logró superar la etapa de mociones vía artículo 137, por lo que desde mediados del 2026 espera para ser visto por los diputados en plenario.

Gilbert Ureña

Representante del sector taxista “A partir del primero de noviembre empiezan las sesiones extraordinarias, por lo que tenemos la fe y la esperanza de que el texto sea convocado en estas sesiones y ocupe los primeros lugares de la agenda legislativa”.

Taxistas y plataformas en contacto con Gobierno

Pese a este congelamiento del proyecto de ley, tanto el sector taxista como el empresarial aseguraron a este medio mantenerse en contacto con los representantes de Gobierno, esto con el objetivo de que el texto beneficie a todos los involucrados.

“Nosotros mantenemos nuestro diálogo activo con el Gobierno, celebramos que las mismas autoridades tomen mesas de trabajo donde han estado plataformas, empresas, representantes de socios, taxistas, consumidor y el Gobierno por supuesto”, relató Laura Santillán, gerente de Uber para Centroamérica.

Por su parte, Ureña destacó las conversaciones con Juan Manuel Quesada, subjefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y presidente de la comisión a cargo del proyecto.

Laura Santillán

Gerente de Uber Centroamérica “Sabemos que es un proceso donde todavía hay algunas preocupaciones de diferentes sectores, y que el Gobierno está dando los espacios para que se dialogue, se construya y se hagan los ajustes necesarios”.

“Desgraciadamente para nosotros los taxistas, a partir del primero de octubre se dará a conocer el presupuesto, y sabemos que va a estar cargado de mociones, discusiones amplias y políticas de muchos sectores, y posiblemente octubre no sea un mes lleno de satisfacción para nosotros en este proyecto”, destacó Ureña.

Al no tratarse de un texto que modifique la actual Constitución Política, el proyecto de ley para regular plataformas solamente requiere de la mitad más uno de los votos de la Asamblea Legislativa para ser aprobado.

***AÑADIR GRÁFICO***

Sin referirse Grupo Extra intentó consultar con Juan Manuel Quesada, subjefe de fracción del Partido Pueblo Soberano y presidente de la comisión a cargo del texto, sobre el avance del proyecto. Mediante su encargado de prensa se señaló que Quesada no querría referirse al avance del proyecto o intereses desde el Ejecutivo.