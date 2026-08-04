Atrasan construcción de intercambio vial entre Tibás y Heredia

El intercambio que conectará Heredia con Circunvalación ya no iniciará su construcción este año, como se proyectó originalmente, sino que la iniciativa continúa en la etapa de preinversión. Según el cronograma más reciente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el cartel de licitación se publicaría hasta 2027, lo que aplaza el arranque de las obras.

Así lo confirmó el viceministro de Infraestructura, Pablo Camacho, quien detalló que el proyecto aún desarrolla los estudios técnicos necesarios antes de salir a concurso.

“Hemos venido trabajando con unos estudios que han sido financiados con el BCIE para sacar el cartel de licitación y para poder tener un anteproyecto se tiene que hacer todos los estudios de prefactibilidad y factibilidad, toda la preinversión que se requiere para un proyecto de esta envergadura. Eso es lo que hemos venido haciendo, responsablemente ir quemando las etapas que corresponden para mitigar riesgos a futuro”, explicó.

El cambio en el cronograma representa un giro con respecto a las previsiones iniciales del proyecto, que contemplaban el inicio de las obras durante 2026, según había detallado el exministro Mauricio Batalla.

Sobre los plazos, el viceministro indicó que “esperaríamos que para finalizar el año, posiblemente en diciembre, tener los resultados para lo que ya sería el proceso de licitación para el próximo año”, aunque reconoció que la fecha definitiva dependerá de la conclusión de los análisis técnicos.

Consultado sobre cuándo podría publicarse el cartel, Camacho respondió que “eso es un tema que determinará el equipo técnico, pero creeríamos que quizás para mitad de año ya se podría tener la publicación lista y al rato inclusive tener para final de año”.

Dicho intercambio busca, según las autoridades, mejorar la movilidad vehicular de quienes ingresan a Circunvalación, para facilitar la conexión entre esa carretera y la provincia de Heredia.