Atletismo tomará las calles de Alajuela

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

La segunda edición de la RUN Alajuela promete brindar una mañana llena de deporte, entretenimiento y recreación a los atletas que desafiarán las principales calles de la provincia.

La carrera se llevará a cabo el domingo 25 de octubre y su objetivo es poder reunir a más de 1.000 corredores de todas las edades.

Parte del atractivo de esta competencia es que quiere llevar a los deportistas a vivir una experiencia única inspirada en la energía, el brillo y la diversión de la era disco.

El evento contará con dos distancias diferentes. La primera es de cinco kilómetros, con lo cual ofrecerán opciones a aquellas personas que estén iniciando en el mundo del atletismo y busquen sus primeros desafíos.

Por su parte, aquellos que ya tienen más tiempo practicando esta disciplina y quieran desafiarse e ir más allá tendrán la opción de correr los 10 kilómetros.

La salida y llegada será en Plaza Real y el inicio de la carrera está programada para las 6:00 a.m.

La categoría de menor distancia recorrerá una vuelta por Calle Ancha de Alajuela, mientras que la más larga será la misma, pero se debe recorrer dos veces.

“Más que una competencia deportiva, RUN Alajuela se consolida como un espacio para promover estilos de vida saludables, la actividad física y la convivencia entre familias, amigos y equipos de trabajo”, destacaron desde la organización.

La temática de esta edición invita a los participantes a disfrutar de una jornada llena de música, color y entretenimiento, convirtiendo la carrera en una verdadera celebración del bienestar.

Los participantes recibirán un paquete que incluye camiseta oficial, medalla de participación, póliza de corredor, hidratación durante el recorrido, acceso al Wellness Party y regalías de los patrocinadores, elementos diseñados para complementar la experiencia deportiva y recreativa del evento.

La entrega de paquetes se realizará el viernes 23 de octubre, Plaza Real Alajuela, en horario de 5:00 p.m. a 11:00 p.m.