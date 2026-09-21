Atlético le pide al Real Madrid que no ataquen a los árbitros

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

(EFE) El Atlético de Madrid contraatacó este lunes a las fotos impresas que enseñó José Mourinho, entrenador del Real Madrid, para reclamar las expulsiones de Cristian ‘Cuti’ Romero y Kang in Lee en el derbi de este domingo entre ambos equipos y reclamó parar el “acoso arbitral ya”.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, el club rojiblanco muestra una impresora de la que sale un folio con la foto del técnico portugués del Real Madrid en ese instante de la rueda de prensa, con un lema en la parte de abajo en rojo y blanco con el texto: “Stop acoso arbitral ya”.

Este domingo, tras la victoria por 2-1 del Atlético en el derbi ante el Real Madrid, Mourinho salió a la rueda de prensa y dijo: “Podríamos ahorrarnos la conferencia. La historia del partido está aquí (mostró dos imágenes de las entradas de Cuti Romero a Bellingham y de Kang-in a Valverde, ambas en el primer tiempo). Son dos tarjetas rojas claras”.

“Con las dificultades que tuvimos nosotros once contra diez podemos imaginar lo que hubieran sido 50 minutos de once de nosotros contra nueve de ellos”, aseguró el entrenador luso.