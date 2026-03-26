El Comité Olímpico Internacional (COI) aprobó este jueves una nueva política de elegibilidad que impedirá la participación de atletas transgénero en las competencias femeninas de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Según el organismo, la medida establece que la participación en pruebas de categoría femenina, tanto en deportes individuales como de equipo, estará limitada a mujeres biológicas. El criterio se definirá mediante un análisis genético basado en la detección del gen SRY.

El COI indicó que esta normativa comenzará a aplicarse a partir de la cita olímpica de 2028 y que su objetivo es “proteger la equidad, la seguridad y la integridad” en las competiciones femeninas.

Hasta el momento, no existe claridad sobre cuántas atletas trans compiten en el alto nivel olímpico. De hecho, en los Juegos Olímpicos de París 2024 no se registró la participación de mujeres trans que hubieran realizado su transición tras nacer como hombres.