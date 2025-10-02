El Comité Olímpico Nacional de Costa Rica anunció las becas de Solidaridad Olímpica que otorgó a 11 atletas nacionales. Este apoyo va desde el 1 de setiembre de 2025 hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Los atletas beneficiados con montos para cada uno son: Brisa Hennessy ($1.500), Gerald Drummond y Andrea Vargas ($1.000), Daniela Rojas, Diana Brenes, Sebastián Sancho, Kenneth Tencio, Neshy Lee Lindo ($750), Leinani McGonagle, Maxwell Lacey ($700) y Sharon Herrera ($500).

La inversión fue de $9.150 dólares. Las becas deben ser distribuidas entre 6 atletas, pero la reciben 11 atletas para proyectar a más deportistas.