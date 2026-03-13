Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El servicio de Urgencias del área de salud de Cartago atendió 16.049 casos entre el 22 de diciembre de 2025 y el 9 de marzo de 2026, según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Durante ese mismo periodo también se registraron 959 ausencias, 319 cancelaciones de citas y 1 260 pacientes que requirieron permanecer en observación médica.

De acuerdo con el director, Jorge Fernández Garita, la mayoría de las atenciones correspondieron a casos de menor gravedad. En específico, el 69 % fueron clasificados como casos verdes y el 20 % como blancos, aunque también se han atendido pacientes en condición roja, que representan cerca del 1 % del total.

El médico explicó que los mayores picos de demanda del servicio se presentan a las 9:00 de la mañana, durante la tarde y en horas de la noche, por lo que se ha requerido una planificación específica del recurso humano para responder a la cantidad de pacientes.

Dr. Jorge Fernández Garita, director del área de salud Cartago.

Los registros de la institución también muestran que el 46 % de las personas atendidas provienen del área de adscripción de Cartago. Un 24 % corresponde a pacientes de Oreamuno, Tierra Blanca y Pacayas; un 17 % de Paraíso y Cervantes; un 5 % de El Guarco; un 1 % de La Unión y el 5 % restante de otros centros de salud.

Por su parte, el director de la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Sur, Albert Méndez Vega, señaló que estos resultados forman parte de los esfuerzos institucionales para fortalecer la atención de urgencias y emergencias en la provincia.

Según explicó, la estrategia incluye la apertura del nuevo servicio de urgencias en Cartago, el reforzamiento del área de salud de El Guarco y otras acciones orientadas a mejorar la respuesta del sistema de salud en la región.

El servicio de Urgencias del área de salud Cartago abrió sus puertas el pasado 22 de diciembre y se ubica a 150 metros al oeste de la esquina noroeste de la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles. Su horario de atención es de 6:00 a. m. a 10:00 p. m.