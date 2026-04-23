Atienden incendio en Cartago: Reportan varias personas atrapadas

Un incendio en una casa de habitación mantiene en alerta a los cuerpos de emergencia este jueves en el sector de Corralillo, en Cartago.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, el fuego se registra en Barrio La Guaria, a un costado de la plaza, donde una vivienda de aproximadamente 120 metros cuadrados resultó afectada en un 50% por las llamas.

La emergencia fue reportada a la 1:48 p.m., lo que movilizó unidades de bomberos al sitio para atender la situación.

De forma preliminar, las autoridades indicaron que existiría la posibilidad de personas atrapadas dentro de la estructura, por lo que actualmente se desarrollan labores de búsqueda y rescate.

El caso se mantiene en desarrollo mientras los equipos de emergencia trabajan para controlar el incendio y descartar víctimas dentro de la vivienda.