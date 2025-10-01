La Cruz Roja Costarricense y el Benemérito Cuerpo de Bomberos se encuentran atendiendo una emergencia en Dulce Nombre de Cartago.

Según informaron los cuerpos de emergencia, se destaca que en el colegio público de la zona se habría presentado un ataque de abejas.

De manera preliminar y desde la escena, Bomberos comentó que se están atendiendo 15 menores de edad, los cuales habrían sido afectados por las picaduras.

Además, se destaca que se está realizando la evacuación del centro educativo.

Las autoridades trabajan con múltiples recursos en el lugar.

Noticia en desarrollo.