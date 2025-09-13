Las fuertes lluvias de este sábado provocaron el desbordamiento de un río en Escazú, generando una emergencia que dejó al menos 80 viviendas con distintos niveles de afectación.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, 6 casas tuvieron que ser evacuadas debido a la magnitud de los daños, con niveles de agua que alcanzaron entre 60 centímetros y un metro de altura en algunas estructuras.

Roger Abarca Jiménez, bombero que participó en la atención de la emergencia, explicó sobre la emergencia.

“Hay muchas casas afectadas, contabilizamos alrededor de 80 casas que han sido afectadas de una u otra forma. Hay casas que llegó el agua tal vez a unos 60 centímetros, otras casas donde el agua pasó a través de la casa, entonces el daño varía, pero evidentemente principalmente es por el paso del agua a través de la casa de habitación”.

La Cruz Roja también atendió a los vecinos, incluyendo la evacuación de un menor que presentó una crisis nerviosa.

Carlos Valverde, cruzrojista en el lugar detalló.

“Hemos tratado y atendido personas por crisis de ansiedad y demás, producto de lo mismo. La mayoría de los problemas acá son desechos que generan taponamiento en los cauces y desencadenan emergencias como esta”.

Los vecinos relataron momentos de angustia. Gerardo Serrano, residente de la zona, indicó que el agua llegó hasta a un metro de altura.

“Estábamos viendo televisión, tranquilos, cuando vimos que esto se inundó de una manera. Aparentemente, el río arriba se taqueó y se vino el agua por este lado. Las neveras, todo eso se los llevó. El agua llegó a un metro de altura”.

Autoridades continúan con la atención de la emergencia en el lugar.

En colaboración con el periodista Paúl Ulloa.