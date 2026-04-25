Atentado en base militar deja heridos en Colombia

Cali (AFP) Un ataque con bombas contra una base militar en la ciudad colombiana de Cali dejó dos heridos el viernes, según autoridades, en medio de un clima de violencia que atraviesa las campañas políticas para las presidenciales del 31 de mayo.

Periodistas de la AFP en la zona vieron un bus incinerado a pocos metros del puesto militar, soldados alrededor y calles cerradas, con fuerte presencia policial. Según reportó el Ejército y la Fiscalía, el ataque dejó dos personas heridas después de que cinco cilindros fueron lanzados desde el bus ubicado frente al recinto y luego hubo una explosión que ocasionó daños contra la estructura de la unidad militar. “Tomaremos medidas de inteligencia, pie de fuerza y posibles reuniones en Cali”, dijo el ministro de Interior, Armando Benedetti, en un video compartido en X.

Videos de cámaras de seguridad publicados por medios locales muestran el momento del fuerte estallido en una calle bastante transitada.

Este es el segundo atentado en menos de un año contra una base militar en Cali, tercera ciudad más poblada de Colombia.

El Ejército atribuyó de manera preliminar el atentado a disidentes de la extinta guerrilla FARC, que se apartaron del acuerdo de paz de 2016 y hoy encienden la violencia en medio de negociaciones frustradas de paz con el actual gobierno del izquierdista Gustavo Petro.