Si bien los usuarios de autobús muchas veces piden que se mejore el precio de los pasajes, para los atenienses esto representa un riesgo de quedarse sin transporte; razón que los motivó a hacerse presentes a las afueras de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

El precio del pasaje es definido por la Autoridad Reguladora.



Un grupo de vecinos que pedían “una buena calidad de vida” asistió a las puertas del ente regulador para solicitar que no se realice el ajuste que dejaría en números rojos a CoopeTransAtenas, empresa encargada de movilizar a alrededor de 98 mil usuarios en el cantón alajuelense.

“Con la tarifa propuesta hay disminuciones de hasta un 71% en la tarifa, lo que es simple y sencillamente ruinoso, que la consecuencia peor es para los pasajeros; no es que la empresa se va, sino que nadie puede venir a trabajar con esas tarifas, porque no es rentable”, explicó Franco Martí, abogado de la empresa y vocero de los manifestantes.

La problemática se da tras el intento de Aresep de ajustar todas las tarifas de los ramales a un único precio de ¢365, sin importar la distancia; lo cual beneficia en algunas rutas, sin embargo, deja en una situación financiera difícil a la empresa.

“A priori usted pensaría que si la tarifa nos baja nos va a beneficiar, pero los atenienses son conscientes de que con la rebaja lo que va a pasar es que se quedan sin servicio”, detalló Martí a Diario Extra.

Entre los manifestantes se encontraban adultos mayores, jefas de hogar, estudiantes y vecinos del cantón interesados en que se mantenga el servicio en los 9 distritos y 21 barrios que actualmente cuentan con la operadora.



Problemas son a nivel nacional



Un informe de Lanamme revela que cerca de 100 empresas autobuseras han abandonado rutas en Costa Rica por tarifas bajas, menos usuarios y mala infraestructura vial. El modelo tarifario actual es considerado insostenible y los subsidios no se actualizan. Además, hay escasez de choferes y falta de coordinación entre el Consejo de Transporte Público y Aresep, esto según detallaron los propios empresarios.

Deberán acudir a audiencias

La Aresep expresó que tras la manifestación se les explicó a los atenienses que actualmente el ajuste no se mantiene en firme, ya que aún se encuentran en periodos de audiencias donde podrán presentar sus argumentos.

“Atendimos a usuarios, a la empresa, representantes de la municipalidad y también de las asociaciones de desarrollo; quienes nos solicitan que hagamos una valoración sobre el proceso de audiencia pública en el que se conoce un ajuste tarifario”, detalló Jorge Sanarrusia, consejero del usuario dentro de la institución.

Posterior a este proceso, será la Intendencia de Transporte quien defina el monto final que tomarán cada una de las rutas operadas por la cooperativa.

Franco Marti Manifestante “¿Quiénes son los más afectados si el transporte público desaparece? Los adultos mayores, los discapacitados porque a ellos no los van a llevar los servicios informales a todos sus mandados o citas”.