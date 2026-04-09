Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El Parkinson se posiciona como la enfermedad neurológica con mayor demanda en los servicios de consulta externa de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), tras registrar un crecimiento del 16,6 % en los últimos 5 años y superar al Alzheimer y a la demencia vascular.

Entre 2021 y 2025, la CCSS contabilizó un total de 58.728 atenciones por Parkinson, en un contexto marcado por el acelerado envejecimiento de la población costarricense y el aumento de enfermedades crónicas.

Según datos del Informe en Salud en Perspectiva N.º 47 de la Escuela de Medicina y Cirugía de la Universidad Hispanoamericana, la tasa de atención pasó de 213 a 243 casos por cada 100 mil habitantes, consolidando al Parkinson en el primer lugar de consulta externa entre estas patologías.

Imagen con fines ilustrativos.

En contraste, la demencia vascular registró tasas que oscilaron entre 130 y 140 atenciones por cada 100.000 habitantes, mientras que el Alzheimer se mantuvo considerablemente por debajo, con cifras entre 27 y 29.

Mayor impacto en hombres y adultos mayores

El análisis por sexo evidencia diferencias importantes. En el caso del Parkinson, el 60,6 % de las atenciones correspondió a hombres, lo que equivale a una relación de aproximadamente 1,5 por cada mujer.

Por el contrario, tanto el Alzheimer como la demencia vascular afectaron mayoritariamente a mujeres, quienes concentraron el 66,9 % y el 58,9 % de las consultas, respectivamente.

Imagen con fines ilustrativos.

En cuanto a la edad, el 85 % de las atenciones por estas enfermedades se concentró en personas mayores de 65 años. Sin embargo, el Parkinson también muestra presencia en población económicamente activa:

677 atenciones en personas de 0 a 44 años

13.111 en el grupo de 45 a 64 años

Esto representa un 23,47 % del total de consultas.

Aumentan hospitalizaciones y presión en emergencias

Las hospitalizaciones por Parkinson también reflejan una tendencia al alza. La tasa pasó de 9,33 internamientos por cada 100.000 habitantes en 2021 a 10,44 en 2025, con un pico de 11,01 en 2022.

En contraste, el Alzheimer mostró una disminución en los egresos hospitalarios, al pasar de 5,83 en 2021 a 4,35 en 2025.

Al igual que en consulta externa, los hombres representaron la mayoría de hospitalizaciones por Parkinson, con un 60,2 % del total.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Randall Sandoval.



En servicios de emergencias, estas enfermedades generaron 6.464 atenciones acumuladas entre 2021 y 2025. La demencia vascular lideró con 2.960 casos, seguida muy de cerca por el Parkinson con 2.906 atenciones. En conjunto, ambas concentraron cerca del 91 % de las emergencias.

El Alzheimer, por su parte, registró cifras significativamente menores, con apenas 598 atenciones en todo el período y un mínimo de 91 casos en 2025.

Menor mortalidad relativa, pero mayor demanda

Pese al aumento en la atención, el Parkinson presenta una menor mortalidad en comparación con las otras enfermedades analizadas.

Entre 2021 y 2024 se registraron 781 fallecimientos por esta causa, lo que representa el 24,5 % del total. En comparación, el Alzheimer encabezó las muertes con 1.218 defunciones (38,1 %), seguido de la demencia vascular con 1.194 (37,4 %).

Foto: Issac Villalta.

Retos para el sistema de salud

Los datos reflejan una creciente presión sobre los servicios de salud, especialmente en atención ambulatoria. Ante este escenario, especialistas señalan la necesidad de fortalecer la detección temprana, mejorar el seguimiento de pacientes crónicos y ampliar la cobertura de servicios especializados en neurología y geriatría.

Además, se plantea la importancia de reforzar los programas de rehabilitación y brindar mayor apoyo a cuidadores, mediante educación y orientación desde el primer nivel de atención.