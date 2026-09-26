Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Las atenciones por abuso sexual a personas menores de edad aumentaron en los servicios de salud durante los últimos dos años analizados. Los casos atendidos en consulta externa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pasaron de 7.810 en 2022 a 11.768 en 2024.

El aumento fue de 3.958 atenciones, es decir, un 50,7 % en dos años, según datos recopilados en el estudio La deuda de Costa Rica con sus niños, niñas y adolescentes, elaborado por la investigadora Ana Teresa León, de la Universidad Nacional (UNA), y presentado este 2026.

Los servicios de emergencias también registraron un crecimiento. En 2022 atendieron 897 casos relacionados con abuso sexual a personas menores de 18 años; en 2023 fueron 1.224 y, en 2024, la cifra llegó a 1.337. El incremento entre 2022 y 2024 fue cercano al 49 %.

Las cifras utilizadas en la investigación provienen del Área de Estadística de la Gerencia Médica de la CCSS.

León indicó que los resultados muestran la necesidad de atender con urgencia las condiciones que afectan a la niñez y la adolescencia, principalmente porque existen etapas del desarrollo en las que la falta de protección y atención puede dejar consecuencias difíciles de revertir.

“Si a los niños y niñas no se les atiende, el desarrollo humano tiene periodos críticos para ciertos procesos. Si esos periodos no se atienden debidamente y no se les ofrecen oportunidades, después es sumamente difícil recuperar eso”, explicó.

Registros aumentan en diferentes regiones

El crecimiento de las atenciones en consulta externa se presentó en diferentes regiones del país.

La Región Central Sur pasó de 2.073 casos en 2022 a 3.065 en 2024, mientras que la Central Norte aumentó de 1.823 a 2.611 durante el mismo periodo.

En la Huetar Atlántica, los registros subieron de 1.271 a 1.927. Uno de los mayores cambios se presentó en la Huetar Norte, donde las atenciones pasaron de 825 en 2022 a 1.620 en 2024, prácticamente el doble.

También hubo incrementos en las regiones Brunca, Chorotega y Pacífico Central, así como en los servicios nacionales especializados de la institución.

Cifras difieren de expedientes del PANI

El estudio también compara los registros de la CCSS con los expedientes de violencia sexual contabilizados por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

El PANI reportó 2.109 expedientes en 2022, cantidad que aumentó a 2.607 en 2023 y posteriormente disminuyó a 1.857 en 2024.

Para ese último año, la CCSS contabilizó 11.768 casos en consulta externa y 1.337 en los servicios de emergencias relacionados con abuso sexual de personas menores de 18 años.

Por otra parte, León dijo que una de las dificultades que enfrentó durante la elaboración del estudio fue acceder a información sobre la situación de las personas menores de edad.

“Si yo quiero tomar decisiones informadas, necesito datos y un panorama claro de todos los factores que influyen y cómo interactúan esos factores. Entonces necesito información”, concluyó.

La investigadora explicó que esta situación dificulta construir un panorama completo sobre las condiciones que enfrenta esta población y realizar comparaciones entre diferentes periodos.