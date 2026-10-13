Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Con el propósito de combatir la proliferación del mosquito transmisor del dengue, el zika y el chikungunya, el Ministerio de Salud y el gobierno local de Heredia hicieron un llamado urgente a la comunidad herediana para sumarse a una campaña de recolección de llantas en el cantón central.

La recolección se llevará a cabo el 14 de octubre de 2026 en las instalaciones del Campo Ferial La Perla.

Los organizadores recibirán únicamente llantas de automóviles, motocicletas y bicicletas que estén limpias y secas.

Para atender dudas, consultas o solicitar detalles adicionales sobre la jornada, se habilitó el correo electrónico institucional [email protected].