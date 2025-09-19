El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó a la población costarricense que se mantendrá el paso regulado sobre el puente Ricardo Saprissa.

Esta regulación se mantendrá hasta el próximo viernes 26 de setiembre, con el fin de realizar revisiones y trabajos menores en el tablero del puente, asegura el MOPT.

Según el MOPT, en el sentido San José-Limón el paso funcionará regulado a 1 carril de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y fuera de ese horario el tránsito se mantendrá a 2 carriles.

En el sentido Limón – San José, el paso no tendrá afectación, se mantendrá a 3 carriles.